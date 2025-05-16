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Атлетик вперше за 11 років зіграє у Лізі чемпіонів

Олег Дідух — 16 травня 2025, 14:42
Атлетик вперше за 11 років зіграє у Лізі чемпіонів
ФК Атлетик Більбао

Атлетик Більбао вперше за 11 років зіграє в Лізі чемпіонів. Вчора, 15 травня, команда Ернесто Вальверде у 36 турі Ла Ліги на виїзді обіграла Хетафе 2:0.

Наразі баскський клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату, а після перемоги над Хетафе уже гарантовано не опуститься нижче п’ятого місце. Оскільки Іспанію в наступному сезоні Ліги чемпіонів представлятимуть одразу 5 команд, то Атлетик уже гарантував собі участь у головному клубному турнірі Європи.

Востаннє Атлетик грав у Лізі чемпіонів у сезоні-2014/15. Тоді команда із Більбао посіла третє місце в групі з Порту, донецьким Шахатрем і білоруським БАТЕ та вилетіла до Ліги Європи. Після того Атлетик ще 4 рази грав у Лізі Європи, зокрема, у поточному сезоні, коли команда дійшла до півфіналу та вилетіла від Манчестер Юнайтед.

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Атлетик

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