Атлетик вперше за 11 років зіграє у Лізі чемпіонів

Атлетик Більбао вперше за 11 років зіграє в Лізі чемпіонів. Вчора, 15 травня, команда Ернесто Вальверде у 36 турі Ла Ліги на виїзді обіграла Хетафе 2:0.

Наразі баскський клуб посідає 4 місце у турнірній таблиці чемпіонату, а після перемоги над Хетафе уже гарантовано не опуститься нижче п’ятого місце. Оскільки Іспанію в наступному сезоні Ліги чемпіонів представлятимуть одразу 5 команд, то Атлетик уже гарантував собі участь у головному клубному турнірі Європи.

Востаннє Атлетик грав у Лізі чемпіонів у сезоні-2014/15. Тоді команда із Більбао посіла третє місце в групі з Порту, донецьким Шахатрем і білоруським БАТЕ та вилетіла до Ліги Європи. Після того Атлетик ще 4 рази грав у Лізі Європи, зокрема, у поточному сезоні, коли команда дійшла до півфіналу та вилетіла від Манчестер Юнайтед.