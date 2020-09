Суарес погодив контракт з Атлетіко

Нападник Барселони Луїс Суарес близький до переходу в Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Форвард провів зустріч з представниками мадридського клубу і владнав усі деталі контракту.

Atlético Madrid and Barcelona have a total agreement for Luis Suarez. Tonight’s meeting was 100% positive. There’s no problem atm - he’s joining @atleti, here we go confirmed! Just a matter of time. Luis va a ser rojiblanco. ⚪️🔴 @MatteMoretto #Suarez #Atleti #Barcelona #FCB https://t.co/Rn3VKhh27e