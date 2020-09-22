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Барселона не хоче відпускати Суареса безкоштовно

Сьогодні 16:42 777 0
У Барселоні передумали відпускати Луїса Суареса
Барселона не хоче відпускати Суареса безкоштовно
#Суарес, #Барселона

Джерело - championat.com.

Президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу не планує відпускати форварда Луїса Суареса безкоштовно в мадридський Атлетіко.

Про це повідомляє ESPN.

Нападника роздратувало таке рішення керівництва. Наразі Суарес розглядає можливість проведення пресконференції разом зі своїми адвокатами, щоб викласти свою версію подій. Він вважає, що усна угода, досягнута на цьому тижні з Барселоною про розірвання контракту, має бути виконано.

За іспанський клуб форвард виступав з 2014 року, де зіграв 283 матчі у всіх турнірах і забив 198 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Барселона узгодила розірвання контракту з Суаресом.

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