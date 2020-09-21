Денисов: Лучано Лучі визнав помилку судді матчу Динамо - Львів

Телеведучий Олександр Денисов спілкувався із головою суддівського комітету УАФ Лучано Лучі на тему моменту з вилученням гравця ПФК Львів Маруана Міхоубі у матчі з Динамо (1:3).

Про це заявив сам журналіст.

"Давайте поговоримо про вилучення. 73 хвилина - Міхоубі отримав першу жовту картку за те, що заважав Бущану ввести м’яча в гру. І ось друга картка, про яку багато говорили. Це 83 хвилина, коли ПФК Львів залишається в меншості.

При цьому, коли цей епізод переглядали багато разів, там біжить головний суддя Віктор Копієвський, показує другу жовту, але не ставить пенальті. І ось усі стрічки новин: То чому ж пенальті поставив, чому ж від воріт?

Лучано Лучі чітко пояснив цей епізод. З його слів, Віктор Копієвський цього не бачив, – якщо глянути повтор, буде видно, що він розглядає інший епізод. Він послався на допомогу бокового рефері Олександра Жукова. Що показує Жуков? Що з боку Циганкова була провокація, він першим зачепив Міхоубі - а той на це зреагував, відповідно, отримав за це гірчичника.

Помилка Копієвського в тому, що усе це йому пояснював боковий - і що він не показав жовту картку Циганкову, провокатору цього епізоду. Лучано Лучі визнав помилку Копієвського - він мав показати жовту картку і Циганкову", - зазначив Денисов.