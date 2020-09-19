Євген Шахов - гравець АЕКа

Грецький АЕК оголосив про підписання колишнього півзахисника італійського Лечче Євгена Шахова.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Шахов успішно пройшов медогляд і підписав контракт із афінянами. Термін дії та деталі угоди наразі залишаються невідомими. АЕК оформив перехід хавбека безкоштовно. Шахов перебував у статусі вільного агента. Раніше український півзахисник провів 3 сезони в складі іншого грецького гранда – ПАОКа.
До слова, у сезоні 2019/20 Євген Шахов провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.
👉Παίκτης της ΑΕΚ ο Γεβχέν Σάκχοφ!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 19, 2020
👉Kαλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!
▶️ Yevgen Shakhov, AEK FC new player!
💛 Yevgen, welcome to our club! All the best!
👉 Євген Шахов, новий гравець АЕК FC!#aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Shakhov_28 pic.twitter.com/LCGwr1okoh