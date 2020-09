Євген Шахов - гравець АЕКа

Грецький АЕК оголосив про підписання колишнього півзахисника італійського Лечче Євгена Шахова.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахов успішно пройшов медогляд і підписав контракт із афінянами. Термін дії та деталі угоди наразі залишаються невідомими. АЕК оформив перехід хавбека безкоштовно. Шахов перебував у статусі вільного агента. Раніше український півзахисник провів 3 сезони в складі іншого грецького гранда – ПАОКа.

До слова, у сезоні 2019/20 Євген Шахов провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

👉Παίκτης της ΑΕΚ ο Γεβχέν Σάκχοφ!

👉Kαλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

▶️ Yevgen Shakhov, AEK FC new player!

💛 Yevgen, welcome to our club! All the best!

👉 Євген Шахов, новий гравець АЕК FC!#aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Shakhov_28 pic.twitter.com/LCGwr1okoh