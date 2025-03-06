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Жодна з українок не кваліфікувалася до фіналу ЧЄ-2025 у потрійному стрибку

Олексій Мурзак — 6 березня 2025, 22:44
Жодна з українок не кваліфікувалася до фіналу ЧЄ-2025 у потрійному стрибку
Ольга Корсун
AFP

У четвер, 6 березня, українські легкоатлетки стартували на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні в потрійному стрибку, однак жодна не пройшла кваліфікацію.

Нашу команду у відборі представляли Марія Сіней, Ольга Корсун і Анна Красуцька, однак до фіналу вони не пройшли.

Марія Сіней посіла 11 місце з результатом 13.56 метрів, Ольга Корсун стала 15-ю (13.39), а Ганна Красуцька завершила кваліфікацію 17-ю (13.19 м).

Водночас найкращий результат у відборі показала представниця Іспанії Ана Пелетейро-Кампаоре, яка стрибнула на 14.14 метра.

Востаннє Україна була представлена у фіналах потрійного стрибка на Євро у приміщенні в 2019 році, тоді бронзу виграла Ольга Саладуха.

Раніше повідомлялося, що Олег Дорощук та Дмитро Нікітін кваліфікувалися до фіналу стрибків у висоту.

Корсун Легка атлетика Чемпіонат Європи Марія Сіней

Корсун

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