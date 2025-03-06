Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место

Визначився склад жіночої команди України на спринт в межах сьомого етапу Кубку світу, який стартував у чеському Нове Место.

Стартлист гонки з’явився на сайті IBU.

Склад збірної України:

18. Юлія Джима

19. Христина Дмитренко

35. Олена Городна

77. Ірина Петренко

97. Дарина Чалик

Гонка пройде 7 березня, початок – о 19.25.

Нагадаємо, 6 березня відбувся чоловічий спринт, в якому до залікової зони потрапили лише двоє українських біатлоністів.

Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.