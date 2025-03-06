Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место

Олексій Мурзак — 6 березня 2025, 22:04
Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место
Христина Дмитренко та Юлія Джима
biathlon.com.ua

Визначився склад жіночої команди України на спринт в межах сьомого етапу Кубку світу, який стартував у чеському Нове Место.

Стартлист гонки з’явився на сайті IBU.

Склад збірної України:

  • 18. Юлія Джима
  • 19. Христина Дмитренко
  • 35. Олена Городна
  • 77. Ірина Петренко
  • 97. Дарина Чалик

Гонка пройде 7 березня, початок – о 19.25.

Нагадаємо, 6 березня відбувся чоловічий спринт, в якому до залікової зони потрапили лише двоє українських біатлоністів.

Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Нове Место Ірина Петренко Христина Дмитренко Олена Городна

Юлія Джима

Ностальгія за звитягами Підгрушної та сестер Семеренко. Прев’ю Кубку світу в Нове Место
Відомо, хто з біатлоністів представить Україну на чемпіонаті світу серед військових
Підручний та Джима завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025
Джима та Підручний не відібралися до фіналу шоу-гонки Skidskyttekampen-2025
Збірна України визначилась із жіночим складом на сьомий етап Кубку світу

Останні новини