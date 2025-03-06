Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место
Христина Дмитренко та Юлія Джима
biathlon.com.ua
Визначився склад жіночої команди України на спринт в межах сьомого етапу Кубку світу, який стартував у чеському Нове Место.
Стартлист гонки з’явився на сайті IBU.
Склад збірної України:
- 18. Юлія Джима
- 19. Христина Дмитренко
- 35. Олена Городна
- 77. Ірина Петренко
- 97. Дарина Чалик
Гонка пройде 7 березня, початок – о 19.25.
Нагадаємо, 6 березня відбувся чоловічий спринт, в якому до залікової зони потрапили лише двоє українських біатлоністів.
Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.