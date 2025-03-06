Дорощук та Нікітін кваліфікувалися до фіналу ЧЄ-2025 зі стрибків у висоту

Олег Дорощук та Дмитро Нікітін кваліфікувалися до фіналу стрибків у висоту в межах чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні, який стартував сьогодні в нідерландському Апелдорні.

Україна має максимальну квоту у стрибках у висоту на ЧЄ-2025, тому в змаганнях брали участь одразу три українці: окрім Дорощука та Нікітіна виступав ще й Вадим Кравчук. Проте він, на відміну від земляків, залишився поза бортом фіналу, оскільки не зумів подолати планку 2,23 метри.

Дорощук взяв її з першої спроби, Нікітін – з другої. Разом із ними за медалі боротимуться Мануель Ландо (Італія), Маттео Сіолі (Італія), Ян Штефела (Чехія), Даніель Косонен (Фінляндія), Альперен Асет (Туреччина) та Тобіас Потьє (Німеччина).

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Варто відзначити сенсаційні провали чинного чемпіона Європи в приміщенні Дуве Амельсома та бронзового призера Томаса Кармоя, які не змогли кваліфікуватися в фінал.

Вирішальні стрибки у висоту чемпіонату Європи-2025 відбудуться в суботу, 8 березня. Старт фінальних змагань запланований на 21:09 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні також стартував чемпіонат світу зі скелетону, в якому змагаються українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.