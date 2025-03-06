Дорощук та Нікітін кваліфікувалися до фіналу ЧЄ-2025 зі стрибків у висоту
Олег Дорощук та Дмитро Нікітін кваліфікувалися до фіналу стрибків у висоту в межах чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики в приміщенні, який стартував сьогодні в нідерландському Апелдорні.
Україна має максимальну квоту у стрибках у висоту на ЧЄ-2025, тому в змаганнях брали участь одразу три українці: окрім Дорощука та Нікітіна виступав ще й Вадим Кравчук. Проте він, на відміну від земляків, залишився поза бортом фіналу, оскільки не зумів подолати планку 2,23 метри.
Дорощук взяв її з першої спроби, Нікітін – з другої. Разом із ними за медалі боротимуться Мануель Ландо (Італія), Маттео Сіолі (Італія), Ян Штефела (Чехія), Даніель Косонен (Фінляндія), Альперен Асет (Туреччина) та Тобіас Потьє (Німеччина).
Варто відзначити сенсаційні провали чинного чемпіона Європи в приміщенні Дуве Амельсома та бронзового призера Томаса Кармоя, які не змогли кваліфікуватися в фінал.
Вирішальні стрибки у висоту чемпіонату Європи-2025 відбудуться в суботу, 8 березня. Старт фінальних змагань запланований на 21:09 за київським часом.
Нагадаємо, що сьогодні також стартував чемпіонат світу зі скелетону, в якому змагаються українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.