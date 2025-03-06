Жіноча збірна України поступилася Угорщині в контрольному матчі
ФГУ
У четвер, 6 березня, жіноча збірна України з гандболу програла у контрольному поєдинку бронзовим призеркам чемпіонату Європи, національній команді Угорщини.
Зустріч завершилася з рахунком 39:26.
Найрезультативнішою у складі "синьо-жовтих" стала Мілана Шукаль, яка закинула вісім м'ячів.
Контрольний матч з футзалу
Україна – Угорщина 26:39 (15:18)
Повторний спаринг команди проведуть вже 8 березня.
Зазначимо, збірна України цими матчами продовжує підготовку до плейоф відбору на чемпіонат світу-2025, де суперником нашої команди буде Чехія.