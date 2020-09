Хавбек Баварії Тьягу Алькантара перейшов у Ліверпуль.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Іспанець підписав довгостроковий контракт. Суму трансферу не розголошується, однак ЗМІ повідомляли про 20 млн фунтів плюс 5 млн бонусами.

Тьягу виступатиме у Ліверпулі під 6 номером.

