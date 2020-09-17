Баварія підтвердила трансфер Алькантари у Ліверпуль

Джерело - football24.ua.
Ліверпуль узгодив із Баварією перехід півзахисника Тьягу Алькантари.
Про це розповів голова правління мюнхенського клубу Карл-Хайнц Румменігге.
"Я можу підтвердити, що Баварія нарешті досягла згоди з Ліверпулем. Тьягу дуже хотів спробувати щось нове під кінець кар'єри", – сказав Руменігге.
Деталі трансферу наразі невідомі, проте раніше повідомлялось, що сторони узгодили перехід за 30 млн євро.
За Баварію Тьягу виступає з 2013 року. У минулому сезоні Бундесліги 29-річний іспанець провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами.
Нагадаємо, Ліверпуль влітку побореться за Мбаппе.