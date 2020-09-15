Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти АЗ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, Динамо прийме АЗ у рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.
Кияни зіграють в домашній білій формі (воротар - в сірому), гості вийдуть на поле в червоній екіпіровці (голкіпер - в салатовому).
❤️ The Boys In Red!#AZ #coybir #kieaz #UCL pic.twitter.com/RUmi2IeZPB— AZ (@AZAlkmaar) September 15, 2020