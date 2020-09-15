Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти АЗ

Кияни вийдуть на матч у домашньому комплекті екіпіровки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, Динамо прийме АЗ у рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Кияни зіграють в домашній білій формі (воротар - в сірому), гості вийдуть на поле в червоній екіпіровці (голкіпер - в салатовому).