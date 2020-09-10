 Марсель вступив у переговори щодо трансферу колишнього форварда Зорі | Футбол | Champion.com.ua
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Марсель вступив у переговори щодо трансферу колишнього форварда Зорі

Сьогодні 15:40 342 0
Французам цікавий нігерієць Еммануель Денніс
Марсель вступив у переговори щодо трансферу колишнього форварда Зорі
#Денніс, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Марселя контактує з босами Брюгге на предмет переходу 22-річного форварда Еммануеля Денніса.

Про це повідомляє французький журналіст Ману Лонжон.

Деталі переговорів поки залишаються невідомими для преси, проте раніше повідомлялося про готовність Брюгге відпустити нігерійця за 20-25 мільйонів євро.

До цього в ЗМІ фаворитом на право підписати Еммануеля Денніса називалася Аталанта, проте за минулий місяць з моменту останньої інформації клуб з Бергамо так і не зробив конкретних кроків для покупки нігерійця, відомого в Україні за виступами у складі луганської Зорі.

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