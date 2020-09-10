Марсель вступив у переговори щодо трансферу колишнього форварда Зорі

Французам цікавий нігерієць Еммануель Денніс

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Марселя контактує з босами Брюгге на предмет переходу 22-річного форварда Еммануеля Денніса.

Про це повідомляє французький журналіст Ману Лонжон.

Деталі переговорів поки залишаються невідомими для преси, проте раніше повідомлялося про готовність Брюгге відпустити нігерійця за 20-25 мільйонів євро.

Info #ManuTime

L’Olympique de Marseille vient d’entrer dans la course concernant Emmanuel Dennis ( Bruges) ! pic.twitter.com/qTRdmSehww — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) September 9, 2020

До цього в ЗМІ фаворитом на право підписати Еммануеля Денніса називалася Аталанта, проте за минулий місяць з моменту останньої інформації клуб з Бергамо так і не зробив конкретних кроків для покупки нігерійця, відомого в Україні за виступами у складі луганської Зорі.