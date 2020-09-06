Массіміліано Аллегрі може стати тренером національної збірної

Збірна Нідерландів зробила пропозицію екстренеру Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Football-Italia.

Основним претендентом на тренерське крісло команди вважається Генк тен Кате, однак нідерландці спочатку звернулися до екснаставника Ювентуса.

Аллегрі вже понад рік сидить без роботи, сподіваючись на запрошення одного з європейських грандів. Італійський фахівець планує відновити кар'єру на рівні клубів, тому його призначення в збірну виглядає вкрай малоймовірним.

Відзначимо, що Нідерланди стануть першим суперником збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, Ван Гал може очолити збірну Нідерландів.