Джерело - football24.ua.
Збірна Нідерландів зробила пропозицію екстренеру Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
Про це повідомляє Football-Italia.
Основним претендентом на тренерське крісло команди вважається Генк тен Кате, однак нідерландці спочатку звернулися до екснаставника Ювентуса.
Аллегрі вже понад рік сидить без роботи, сподіваючись на запрошення одного з європейських грандів. Італійський фахівець планує відновити кар'єру на рівні клубів, тому його призначення в збірну виглядає вкрай малоймовірним.
Відзначимо, що Нідерланди стануть першим суперником збірної України на Євро-2020.
Нагадаємо, Ван Гал може очолити збірну Нідерландів.