Ван Гал може очолити збірну Нідерландів

Луї ван Гал може відновити тренерську кар'єру

Екстренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал, який в березні 2019 оголосив про завершення кар'єри, не проти відновити її заради національної збірної.

Поро це повідомляє NOS.nl.

"Ми з ним розмовляли. Луї сказав: Якщо до мене звернуться, я серйозно подумаю про те, щоб очолити Нідерланди. Він відкритий до цієї пропозиції і є одним з кандидатів", - повідомляє видання.

Луї ван Гал вже очолював Нідерланди з 2000 по 2002 і c 2012 по 2014 рік. У 2014 він привів "помаранчевих" до третього місця на чемпіонаті світу.

Тренерське крісло збірної Нідерландів зараз вакантне, оскільки попередній наставник команди Рональд Куман пішов в Барселону.

Нагадаємо, Ван Гал завершив тренерську кар'єру.