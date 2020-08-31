Ван Гал може очолити збірну Нідерландів

Джерело - football.ua.
Екстренер Манчестер Юнайтед Луї ван Гал, який в березні 2019 оголосив про завершення кар'єри, не проти відновити її заради національної збірної.
Поро це повідомляє NOS.nl.
"Ми з ним розмовляли. Луї сказав: Якщо до мене звернуться, я серйозно подумаю про те, щоб очолити Нідерланди. Він відкритий до цієї пропозиції і є одним з кандидатів", - повідомляє видання.
Луї ван Гал вже очолював Нідерланди з 2000 по 2002 і c 2012 по 2014 рік. У 2014 він привів "помаранчевих" до третього місця на чемпіонаті світу.
Тренерське крісло збірної Нідерландів зараз вакантне, оскільки попередній наставник команди Рональд Куман пішов в Барселону.
Нагадаємо, Ван Гал завершив тренерську кар'єру.