У вінгера були підозри на коронавірус

Вінгер збірної Іспанії Адама Траоре не зіграє з Україною.

Про це повідомляє Sefutbol.

​​24-річний іспанець вже залишив розташування національної команди.

1 вересня футболіст здав позитивний тест на COVID-19. Повторне ПЛР-тестування не показало у нього повністю негативний результат. Протокол УЄФА в такій ситуації рекомендує не виходити гравцеві на полі, навіть при наявності антитіл, які виключають ризик зараження інших людей.

Згідно з іспанським законодавством, гравець міг тренуватися і брати участь в офіційних матчах, через те, що після позитивного тесту пройшло достатньо часу, у нього немає симптомів хвороби і присутні антитіла.

Матч Іспанія - Україна відбудеться сьогодні. Початок о 21:45. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.