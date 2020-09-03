Матч першого туру Серії А може відбутися з глядачами

Вболівальників можуть пустити на матч у Турині

Джерело - Corriere dello Sport.

Матч першого туру нового сезону Серії А між Ювентусом і Сампдорією може відбутися з глядачами.

Про це заявив губернатор регіону П'ємонт Альберто Чіріо.

"Якщо взяти матч Ювентус - Сампдорія, то ми говоримо про вісім тисяч глядачів. Хоча, ця цифра залежить від багатьох організаційних моментів і деталей. До кінця тижня ми зможемо отримати точну відповідь", - заявив Чіріо.

Новий сезон Серії А стартує 19 вересня. Раніше прогнозувалося, що глядачі повернуться на стадіони Італії не раніше кінця жовтня.

Раніше, Ювентус підготував для Суареса контракт на 30 млн євро.