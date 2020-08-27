Стадіон Чорноморця повернувся в управління американської компанії

Американська компанія виграла суд щодо арешту стадіону

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання американської компанії Allrise Capital про скасування накладення арешту на нежитлові будівлі стадіону Чорноморець.

Про це повідомляє interfax.

Таким чином, об'єкт повернувся з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) компанії Allrise Capital.

"Суд захистив майнові права Allrise Capital як інвестора і покупця стадіону" Чорноморець ". Тепер ми можемо сконцентруватися на розвитку стадіону і почати реалізовувати наші інвестиційні плани", - розповіли в Allrise Capital.

Раніше повідомлялося, що американська компанія інвестує в стадіон Чорноморця 10 млн доларів.