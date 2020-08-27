Стадіон Чорноморця повернувся в управління американської компанії

Джерело - interfax.com.ua.
Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання американської компанії Allrise Capital про скасування накладення арешту на нежитлові будівлі стадіону Чорноморець.
Про це повідомляє interfax.
Таким чином, об'єкт повернувся з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) компанії Allrise Capital.
"Суд захистив майнові права Allrise Capital як інвестора і покупця стадіону" Чорноморець ". Тепер ми можемо сконцентруватися на розвитку стадіону і почати реалізовувати наші інвестиційні плани", - розповіли в Allrise Capital.
Раніше повідомлялося, що американська компанія інвестує в стадіон Чорноморця 10 млн доларів.