 Стадіон Чорноморця повернувся в управління американської компанії | Футбол | Champion.com.ua
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Стадіон Чорноморця повернувся в управління американської компанії

Сьогодні 17:14 964 0
Американська компанія виграла суд щодо арешту стадіону
Стадіон Чорноморця повернувся в управління американської компанії
#Чорноморець

Джерело - interfax.com.ua.

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання американської компанії Allrise Capital про скасування накладення арешту на нежитлові будівлі стадіону Чорноморець.

Про це повідомляє interfax.

Таким чином, об'єкт повернувся з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) компанії Allrise Capital.

"Суд захистив майнові права Allrise Capital як інвестора і покупця стадіону" Чорноморець ". Тепер ми можемо сконцентруватися на розвитку стадіону і почати реалізовувати наші інвестиційні плани", - розповіли в Allrise Capital.

Раніше повідомлялося, що американська компанія інвестує в стадіон Чорноморця 10 млн доларів.

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