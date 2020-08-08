Американська компанія інвестує в стадіон Чорноморця 10 млн доларів

Чорноморець зможе грати матчі на своєму стадіоні

Американська інвестиційна компанія Allrise Capital Inc. планує інвестувати 10 млн доларів в одеський стадіон Чорноморець.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Компанія придбала стадіон у травні 2020-го року на аукціоні Фонду гарантування вкладів. Американці заплатили за Чорноморець 193,8 млн грн.

"Наше завдання - зробити стадіон спортивним об'єктом світового рівня для футбольних уболівальників та мешканців Одеського регіону. Ми залучаємо провідних європейських фахівців в галузі управління спортивними аренами, щоб впровадити кращі системи якості та безпеки для уболівальників і відвідувачів комплексу. Allrise Capital планує інвестувати в розвиток технічної інфраструктури арени і зробити стадіон доступним для проведення не тільки спортивних, а й інших соціально важливих заходів в регіоні. Вихід на прибутковість очікується протягом 5 років", - сказав CEO компанії Allrise Capital Inc. Руслан Зінуров.

За словами Зінурова, рішення про купівлю стадіону було прийнято після консультацій з провідними світовими спортивними експертами.

Також повідомляється, що Allrise Capital Inc. планують надати ФК Чорноморцю право проводити свої домашні матчі на головному стадіоні Одеси, який вміщує понад 34 тис фанів.

Нагадаємо, Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ.