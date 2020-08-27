Ювентус близький до підписання хавбека збірної США

Туринці орендують у Шальке Маккенні

21-річний хавбек німецького Шальке і національної збірної США Вестон Маккенні близький до переходу в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Sky Sports.

Італійці візьмуть гравця в оренду з опцією викупу. Оренда обійдеться в 3 мільйони євро, а фіксована ціна складе 18 мільйонів євро.

Відзначимо, що в минулому сезоні Вестон провів 28 матчів в чемпіонаті Німеччини і забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розірвав контракти з Ігуаїном та Хедірою.

Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.