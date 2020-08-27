Ювентус близький до підписання хавбека збірної США

Джерело - sport.ua.
21-річний хавбек німецького Шальке і національної збірної США Вестон Маккенні близький до переходу в туринський Ювентус.
Про це повідомляє Sky Sports.
Італійці візьмуть гравця в оренду з опцією викупу. Оренда обійдеться в 3 мільйони євро, а фіксована ціна складе 18 мільйонів євро.
Відзначимо, що в минулому сезоні Вестон провів 28 матчів в чемпіонаті Німеччини і забив три м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Ювентус розірвав контракти з Ігуаїном та Хедірою.
Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.