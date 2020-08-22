Гравці не підійшли новому головному тренеру

Ювентус розірвав угоди з нападником Гонсало Ігуаїном і півзахисником Самі Хедірою.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравці не входили в плани нового головного тренера Андеа Пірло, і клуб вирішив надати їм статус вільних агентів. У обох футболістів контракти були розраховані ще на рік, і тепер вони повинні узгодити умови припинення співпраці.

У минулому сезоні Ігуаїн провів 44 поєдинки, забивши 11 голів і зробивши 8 ассистов, тоді як Хедіра відіграв 18 матчів і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.