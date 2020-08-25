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Верес підписав форварда з великим досвідом виступів в УПЛ

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Сергійчук повернувся до Вересу
Верес підписав форварда з великим досвідом виступів в УПЛ
#Сергійчук, #Верес

Джерело - ФК Верес.

Рівненський Верес підписав контракт з 29-річним форвардом Михайлом Сергійчуком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода сторін розрахована на 2 роки.

Нагадаємо, що саме Верес був першим професійним клубом в кар'єрі гравця.

Крім Вереса форвард також в Україні пограв за Ниву (Вінниця), Славутич (Черкаси), Миколаїв, Карпати (Львів), Говерлу (Ужгород), Олімпік (Донецьк), Ворсклу (Полтава) та Десну (Чернігів).

Останній сезон нападник провів у латвійському Вентспілсі.

Раніше, Верес підписав колишнього хавбека Олімпіка.

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