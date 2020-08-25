Верес підписав форварда з великим досвідом виступів в УПЛ

Джерело - ФК Верес.
Рівненський Верес підписав контракт з 29-річним форвардом Михайлом Сергійчуком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода сторін розрахована на 2 роки.
Нагадаємо, що саме Верес був першим професійним клубом в кар'єрі гравця.
Крім Вереса форвард також в Україні пограв за Ниву (Вінниця), Славутич (Черкаси), Миколаїв, Карпати (Львів), Говерлу (Ужгород), Олімпік (Донецьк), Ворсклу (Полтава) та Десну (Чернігів).
Останній сезон нападник провів у латвійському Вентспілсі.
Раніше, Верес підписав колишнього хавбека Олімпіка.