Клуби англійської Прем'єр-ліги не будуть представлені в фіналах єврокубків вперше з сезону 2014/15.

Останнім представником Англії в Лізі Європи був Манчестер Юнайтед, який поступився в півфіналі Севільї(1:2).

На різних стадіях Ліги чемпіонів і Ліги Європи вилітали Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Арсенал, Тоттенгем і Вулвергемптон.

Нагадаємо, що минулого сезону в фінальних стадіях єврокубків були тільки англійські команди. У вирішальному матчі Ліги чемпіонів Ліверпуль обіграв Тоттенгем, а в фіналі Ліги Європи Челсі виявився сильнішим за Арсенал.