 Лідер Баварії Тьяго погодив контракт з Ліверпулем | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья та Манчестер Юнайтед визначать першого фіналіста Ліги Європи
Сьогодні 01:33 884
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 14:26 6699
Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи
Сьогодні 13:30 446
Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:15 307
Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 01:59 3077
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 756
Ліон сенсаційно переграв Манчестер Сіті та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1876
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Вчора 21:26 1271
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Іспанії
Вчора 17:04 357
Мехелен орендував Шведа з правом викупу
Вчора 16:29 1656
Блоги
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:22 1162
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 22:07 1448
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 21:26 1271
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 15:42 601
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
Вчора 00:08 1143
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1065
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6026
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1047
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1626
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1851
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:27 Футбол Тьяго погодив контракт з Ліверпулем на 4 роки 154
15:09 Футбол Міранчук може перейти в Аталанту 335
14:51 Формула 1 Рейсінг Пойнт може оголосити про підписання Феттеля на Гран-прі Бельгії 282
14:35 Футбол Челсі купить Чілвелла за 78 млн фунтів 335
14:26 Футбол Левандовский: Радий за Патріка, який довго йшов, щоб стати основним в Шахтарі 525
14:26 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 6699
14:09 Хокей Білий Барс почав тренування на льоду 410
13:51 Футбол Антоніо: Не сказав би, що Ліга Європи багато в чому відрізняється від Ліги чемпіонів 223
13:37 Футбол Зоря - Маріуполь 2:1. Огляд матчу 564
13:30 Футбол Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи 446
13:25 ММА Вайт: Нганну - наступний суперник для Міочича 488
13:10 Футбол Де Брейне - найкращий гравець сезону в АПЛ 580
12:54 Футбол Матвієнко: Не знаю, чому йшов з Шахтаря в оренду, але обидва рази не в Маріуполь 314
12:38 Футбол Завдання Луческу - боротися за перше місце, - Суркіс 742
12:28 ММА Джонс: Бій за титул чемпіона світу у важкій вазі. Дуже скоро побачимося 795
12:10 Футбол Федецький: Якщо Шахтар виграє у Інтера, то виграє і Лігу Європи 827
11:51 Футбол Клопп - найкращий тренер сезону в АПЛ 877
11:39 Бокс Фремптон переміг Трейнора технічним нокаутом в 7 раунді 1031
11:26 Футбол Суркіс: Хотів би посилюватися гравцями, які б показували результат відразу 965
11:12 Гандбол Мотор зіграв внічию з Машекою в товариському матчі 895
10:52 Формула 1 Туреччина прийме Гран-прі Формули-1 15 листопада 1219
10:39 Футбол Александер-Арнольд - найкращий молодий гравець сезону в АПЛ 1055
10:27 Футбол Манчестер Сіті зробив пропозицію Наполі по Кулібалі 1190
10:11 ММА Бій Адесан'я - Коста перенесений на 26 вересня 1117
09:50 Футбол Миколенко найбільший актив у Динамо, - італійський скаут 1440

Тьяго погодив контракт з Ліверпулем на 4 роки

Сьогодні 15:27 154 0
Іспанець має намір спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі
Тьяго погодив контракт з Ліверпулем на 4 роки
#Тьяго, #Баварія, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Тьяго Алькантара близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі.

Англійський клуб погодив з гравцем умови 4-річного контракту.

Ліверпуль і Баварія працюють над завершенням угоди.

Мюнхенський клуб хоче за гравця від 30 до 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує трансфер Алькантари.

Коментарі ()