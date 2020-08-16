Іспанець має намір спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Тьяго Алькантара близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі.

Англійський клуб погодив з гравцем умови 4-річного контракту.

Ліверпуль і Баварія працюють над завершенням угоди.

Agreement between #Liverpool and #Alcantara. Liverpool and the player have reached an agreement over 4 years. The player even announced his departure to England to some of his teammates. Alcantara already found his house. Liverpool and #Bayern must finalize the deal. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 16, 2020

Мюнхенський клуб хоче за гравця від 30 до 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує трансфер Алькантари.