Півзахисник Баварії Тьяго Алькантара близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі.

Англійський клуб погодив з гравцем умови 4-річного контракту.

Ліверпуль і Баварія працюють над завершенням угоди.

Agreement between #Liverpool and #Alcantara. Liverpool and the player have reached an agreement over 4 years. The player even announced his departure to England to some of his teammates. Alcantara already found his house. Liverpool and #Bayern must finalize the deal. #RMCsport