Тьяго Алькантара може змінити клуб

ПСЖ готовий віддати 30 млн євро за хавбека Баварії Тьяго Алькантари.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Така сума цілком може влаштувати Баварію. Мюнхенці готові продати Алькантару після того, як він відмовився підписати новий контракт із чемпіоном Німеччини. Тренерський штаб ПСЖ вважає, що досвідчений іспанець підсилить центр поля команди Томаса Тухеля.

У минулому сезоні гравець провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПСЖ в серії пенальті переграв Ліон та здобув Кубок ліги.