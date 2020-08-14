Поєдинок розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Баварія поборяться за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес

Запасні: Нето, Пенья, Ракітич, Дембеле, Грізманн, Фірпо, Пуч, Фаті, Араухо, Мончу, Мінгеса, Рейс

Баварія: Ноєр – Кімміх, Алаба, Боатенг, Девіс – Горецка, Алькантара – Гнабрі, Мюллер, Перішич – Лєвандовский

Запасні: Ульрайх, Хофман, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюізанс, Ернандес, Толіссо, Коман, Зіркзеє, Мусіала

Нагадаємо, Барселона шукає головного тренера на заміну Сетьєну.