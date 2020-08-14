Джерело - Чемпіон.
Барселона та Баварія поборяться за вихід у півфінал Ліги чемпіонів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, де Йонг, Відаль – Мессі, Суарес
Запасні: Нето, Пенья, Ракітич, Дембеле, Грізманн, Фірпо, Пуч, Фаті, Араухо, Мончу, Мінгеса, Рейс
Баварія: Ноєр – Кімміх, Алаба, Боатенг, Девіс – Горецка, Алькантара – Гнабрі, Мюллер, Перішич – Лєвандовский
Запасні: Ульрайх, Хофман, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюізанс, Ернандес, Толіссо, Коман, Зіркзеє, Мусіала
Нагадаємо, Барселона шукає головного тренера на заміну Сетьєну.