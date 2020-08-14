Джерело - Динамоманія.
Динамо зверталося до півзахисника Лестера Адрієн Сілви з метою дізнатися, чи готовий він переїхати в Україну.
Про це повідомляє Record.
Якщо київський клуб домовиться з англійським клубом і самим гравцем, то потенційна зарплата 31-річного португальця може скласти 2,5 мільйона євро за сезон.
Крім того, футболіст додатково отримає 1 мільйон євро в якості підйомних.
Контракт Сілви з Лестером закінчується влітку 2021 року, але "лиси" готові позбутися від нього раніше.
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