Крім того, футболіст додатково отримає 1 мільйон євро в якості підйомних

Джерело - Динамоманія.

Динамо зверталося до півзахисника Лестера Адрієн Сілви з метою дізнатися, чи готовий він переїхати в Україну.

Про це повідомляє Record.

Якщо київський клуб домовиться з англійським клубом і самим гравцем, то потенційна зарплата 31-річного португальця може скласти 2,5 мільйона євро за сезон.

Крім того, футболіст додатково отримає 1 мільйон євро в якості підйомних.

Контракт Сілви з Лестером закінчується влітку 2021 року, але "лиси" готові позбутися від нього раніше.

Нагадаємо, Суркіс назвав бюджет Динамо.