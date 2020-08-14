Суркіс назвав бюджет Динамо

Нині бюджет київського Динамо складає 30-35 мільйонів доларів, з яких дотаційних грошей близько 15-20 мільйонів доларів.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"У нас є звітність, ми її показуємо, не приховуємо. Ми отримуємо гроші тільки від телебачення - це близько мільйона доларів, ще якісь спонсорські гроші. Плюс отримуємо дохід в залежності від того, граємо ми в Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. Якби ми грали сьогодні в Лізі чемпіонів, то дотаційний бюджет міг би бути тільки на трансфери, образно кажучи. А так у нас бюджет сьогодні 30-35 мільйонів доларів, де дотаційних грошей близько 15-20 мільйонів доларів. Їх доводиться акціонерам додавати в Динамо. Чому? Тому що від квитків ми нічого не отримуємо. Від атрибутики ми нічого не отримуємо. Не працюють ті механізми заробляння грошей, які є на Заході.

А якщо мені кажуть про те, що погано використовується бренд Динамо і на цьому можна заробляти, я вам скажу відверто: на будь-яку зарплату я готовий взяти людей на рік або на два для експерименту. Нехай прийдуть і покажуть, як це можна робити. Ось просто покажуть, а не базікають мовами, що нібито магазини не відкривають. У нас величезний магазин, ми платимо оренду на Олімпійському стадіоні, самі розробляємо дизайн одягу на продаж. Але, зрозумійте, ось була футболка New Balance, вона дорога. Хороша ліцензійна футболка коштує близько 40-50 євро. Сьогодні це дорого для наших громадян.

Що заважає українському футболу стати бізнесом, як в Іспанії, як в Англії? Економічна ситуація - раз. Друге: хто головний над нашим футболом? Хоч раз за останні чотири роки була нарада Федерації футболу? Нас хтось збирає? Ось зараз були страшні речі, ми сиділи на карантині. Ви мені скажіть, якусь хоч одну рекомендацію або допомогу ми отримали від ФФУ, як себе треба вести, що робити з молодими хлопцями?", - заявив Суркіс.