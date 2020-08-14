 Суркіс назвав бюджет Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс назвав бюджет Динамо
Сьогодні 13:51 1636
Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря
Сьогодні 15:10 333
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 14:51 254
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:46 1877
Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня
Сьогодні 13:33 552
Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря
Сьогодні 12:25 767
Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем
Сьогодні 11:33 1015
Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну
Сьогодні 11:15 675
Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком
Сьогодні 08:08 4248
Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1305
Блоги
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 276
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Вчора 22:14 4057
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 982
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 5906
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 966
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1564
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1770
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
11.08.2020 18:58 368
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
11.08.2020 16:17 7456 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:45 415
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:37 1216 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
11.08.2020 12:22 789
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів? Valeriy Ruchka
11.08.2020 11:25 1188
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє Valeriy Ruchka
11.08.2020 10:30 401
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі Valeriy Ruchka
10.08.2020 19:02 1158
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Хокей Ягр: Якщо не буде розумного плану, то спорт загине 68
15:10 Футбол Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря 333
14:56 Футбол Металург - Чорноморець 1:4. Огляд матчу 300
14:51 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 254
14:46 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 1877
14:41 Футбол Інтер - Шахтар: де дивитися півфінал Ліги Європи 2951
14:40 Футбол Суркіс назвав головного спонсора Динамо 1049
14:25 Футбол Луческу: Миколенко спокійно може грати у Серії А 538
14:09 Футбол Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом 392
13:51 Футбол Суркіс назвав бюджет Динамо 1636
13:33 Бокс Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня 552
13:29 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 242
13:15 Футбол Суркіс пояснив, чому він запросив Луческу у Динамо 1236
12:57 Футбол Арсенал оголосив про підписання Вілліана 697
12:41 Футбол Балкани - Інгулець 1:1. Огляд матчу 640
12:25 Футбол Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря 767
12:09 Бокс DAZN покаже бій Вайт - Повєткін 927
11:51 Футбол Суркіс: Коломойському футбол вже не цікавий 906
11:33 Футбол Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем 1015
11:20 Блог 12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні 278
11:15 Футбол Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну 675
10:57 Футбол Дибала готовий продовжити контракт з Ювентусом 960
10:41 Хокей Став відомий розклад матчів Відкритого кубка Донбасу-2020 1376
10:25 Баскетбол Визначився склад учасників Кубка Європи ФІБА 1048
10:10 Бокс Хейні повернеться на ринг 3 жовтня 1357

Суркіс назвав бюджет Динамо

Сьогодні 13:51 1636 0
Власник клубу розповів, у скільки йому обходиться утримання команди у рік
Суркіс назвав бюджет Динамо
#Суркіс, #Динамо

Джерело - nv.ua.

Нині бюджет київського Динамо складає 30-35 мільйонів доларів, з яких дотаційних грошей близько 15-20 мільйонів доларів. 

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"У нас є звітність, ми її показуємо, не приховуємо. Ми отримуємо гроші тільки від телебачення - це близько мільйона доларів, ще якісь спонсорські гроші. Плюс отримуємо дохід в залежності від того, граємо ми в  Лізі Європи або в Лізі чемпіонів. Якби ми грали сьогодні в Лізі чемпіонів, то дотаційний бюджет міг би бути тільки на трансфери, образно кажучи. А так у нас бюджет сьогодні 30-35 мільйонів доларів, де дотаційних грошей близько 15-20 мільйонів доларів. Їх доводиться акціонерам додавати в Динамо. Чому? Тому що від квитків ми нічого не отримуємо. Від атрибутики ми нічого не отримуємо. Не працюють ті механізми заробляння грошей, які є на Заході.

А якщо мені кажуть про те, що погано використовується бренд Динамо і на цьому можна заробляти, я вам скажу відверто: на будь-яку зарплату я готовий взяти людей на рік або на два для експерименту. Нехай прийдуть і покажуть, як це можна робити. Ось просто покажуть, а не базікають мовами, що нібито магазини не відкривають. У нас величезний магазин, ми платимо оренду на Олімпійському стадіоні, самі розробляємо дизайн одягу на продаж. Але, зрозумійте, ось була футболка New Balance, вона дорога. Хороша ліцензійна футболка коштує близько 40-50 євро. Сьогодні це дорого для наших громадян.

Що заважає українському футболу стати бізнесом, як в  Іспанії, як в  Англії? Економічна ситуація - раз. Друге: хто головний над нашим футболом? Хоч раз за останні чотири роки була нарада Федерації футболу? Нас хтось збирає? Ось зараз були страшні речі, ми сиділи на карантині. Ви мені скажіть, якусь хоч одну рекомендацію або допомогу ми отримали від  ФФУ, як себе треба вести, що робити з молодими хлопцями?", - заявив Суркіс.

Нагадаємо, Болонья запропонувала Динамо 9,5 млн євро за Супрягу.

Раніше Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку.

Коментарі ()