Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря

Клуб зацікавлений у послугах бразильця Вітао

Клуб італійської Серії А Сассуоло проявляє інтерес до 20-річного центрального захисника Шахтаря Вітао.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

На підписанні талановитого бека особисто наполягає головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

Сассуоло готовий заплатити за Вітао 4 мільйони євро.

Відзначається, що Сассуоло особливо приваблюють швидкісні і антропометричні якості Вітао. Також в італійському клубі вважають, що бразильський бек "Шахтаря" буде здатний ідеально вписатися в тактичні побудови команди.

За Шахтар Вітао виступає з осені минулого року. За підписання бразильця гірники заплатили Палмейрасу 4 мільйони євро, тому вкрай сумнівно, щоб зараз донеччани погодилися відпустити футболіста, який далеко ще не реалізував свій потенціал, за аналогічну суму.

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