Олександрія переграла команду Другої ліги у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Олександрія в рамках підготовки до нового сезону провела контрольний матч проти клубу Другої ліги Гірник.
Команда Володимира Шарана здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.
Контрольний матч
12 серпня
Олександрія - Гірник (Кривий Ріг) 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Берко, 1:1 - 33 Банада, 2:1 - 78 Бездородько, 3:1 - 87 Бездородько
Олександрія (перший тайм): Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бухал, Стецьків, Довгий, Мишенко, Ковалець, Банада, потенційний новачок, Устименко
Олександрія (другий тайм): Білик (Рудик), Мельник, Бабогло, Мірошниченко, Гордієнко, Лучкевич, Сітало (Шастал), Протасов, Грицук, Безбородько, Задерака.
Раніше, Олександрія продовжила контракт з 5-ма лідерами.