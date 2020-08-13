Олександрія переграла команду Другої ліги у контрольному матчі

Бездородько оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

Олександрія в рамках підготовки до нового сезону провела контрольний матч проти клубу Другої ліги Гірник.

Команда Володимира Шарана здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Контрольний матч

12 серпня

Олександрія - Гірник (Кривий Ріг) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Берко, 1:1 - 33 Банада, 2:1 - 78 Бездородько, 3:1 - 87 Бездородько

Олександрія (перший тайм): Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бухал, Стецьків, Довгий, Мишенко, Ковалець, Банада, потенційний новачок, Устименко

Олександрія (другий тайм): Білик (Рудик), Мельник, Бабогло, Мірошниченко, Гордієнко, Лучкевич, Сітало (Шастал), Протасов, Грицук, Безбородько, Задерака.

Раніше, Олександрія продовжила контракт з 5-ма лідерами.