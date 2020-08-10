Динамо конкурує за Карамана з турецькими грандами

У послугах форварда зацікавлені Галатасарай і Фенербахче

У нападнику Фортуни з Дюсельдорфа Кенані Карамані, крім київського Динамо, зацікавлені також два гранди турецької Суперліги - Галатасарай і Фенербахче.

Про це повідомляє Fotomac.

Поки повідомляється лише про великий інтерес з боку турецьких клубів до Карамана, проте не виключено, що незабаром він буде реалізований в конкретні пропозиції.

Караман хоче покинути Фортуну після її вильоту з Бундесліги. Очікується, що бажаючому підписати форварда доведеться заплатити німецькому клубу 2 мільйони євро.

Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.