 Динамо зацікавилося нападником німецького клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо зацікавилося нападником німецького клубу

Сьогодні 20:55 475 0
Караман хоче покинути Фортуну
Динамо зацікавилося нападником німецького клубу
#Караман, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений в запрошенні у свою команду 26-річного нападника Фортуни з Дюссельдорфа Кенана Карамана.

Про це повідомляє Haberler.

Караман хоче покинути Фортуну після того, як команда вилетіла з Бундесліги. При цьому, явним претендентом на форварда нібито є київське Динамо, де бачити Кенана дуже хоче Мірча Луческу.

Сам Караман не проти попрацювати з Луческу, так як саме при румунському фахівцеві він дебютував в рядах національної збірної Туреччини. Всього на рахунку форварда до нинішнього моменту 10 матчів і 1 забитий м'яч за турецьку збірну.

Також наголошується, що Динамо Караман може обійтися в 2 мільйони євро - саме така сума відступних фігурує в контракті турка з Фортуною, хоча Transfermarkt оцінює вартість його контракту в 3,5 мільйони євро.

У минулому розіграші Бундесліги на рахунку Карамана 20 матчів, 6 голів та 1 асист.

Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.

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