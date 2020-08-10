Пластун отримав жахливу травму після зіткнення з голкіпером Гента

Українець був змушений покинути поле

У матчі першого туру бельгійської Ліги Жупіле Сінт-Трейден - Гент (2:1) українець Ігор Пластун отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У кінцівці першого тайму гол на свій рахунок оформив центрбек Гента Ігор Пластун. Але в середині другої половини гри Пластун отримав страшну травму.

Після зіткнення з кіпером своєї команди Томасом Камінським, українець відчув біль в області паху.

Футболіста відразу замінили. Лікарі команди зашили травму і наклали шви, але про терміни відновлення поки нічого невідомо.