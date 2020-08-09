Пластун забив єдиний гол у складі Гента

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру бельгійської Ліги Жупіле Сінт-Трейден вдома переграв Гент.

На старті зустрічі Сузукі вивів вперед господарів. Перед перервою українець Пластун зрівняв рахунок. У другому таймі Колідіо забив переможний гол.

Українці Безус, Яремчук і Пластун вийшли з перших хвилин матчу. На 63-ій хвилині гри Безуса і Пластуна було замінено, Яремчук відіграв увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

1 тур, 9 серпня

Сінт-Трейден - Гент 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Сузукі, 1:1 - 43 Пластун, 2:1 - 60 Колідіо

Раніше, Яремчук забив у другому спарингу Гента поспіль.

Нагадаємо, український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії.