Пиварич попрощався з Динамо

View this post on Instagram

Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! 🙏🏻💙🤍🙌🏻 @fc_dynamo_kyiv