Шахтар – Базель: стали відомі судді на матчі Ліги Європи

Головним арбітром матчу Ліги Європи Шахтар - Базель стане англієць Майкл Олівер.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Стюарт Бьорт і Саймон Бенетт.

Шахтар ще не проводив жодного матчу за суддівства 35-річного Олівера, однак його можна вважати фартовим для українських команд. Під наглядом британця Динамо перемагало Стяуа (2:0) на груповому етапі Ліги Європи 2014/15, а молодіжна збірна України розібралася зі Словенією (2:0) у відборі на Євро-2013.

Зазначимо, що поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між Базелем та Шахтарем відбудеться 11 серпня.