Тренер Вольфсбурга: Вважаю, що ми повинні були бити пенальті

За рахунку 0:0 Вольфсбург у матчі Ліги Європи проти донецького Шахтаря мав кілька моментів, але не зміг забити.

Про це заявив наставник німецької команди Олівер Гласнер.

"Хотів би привітати Шахтар з виходом в 1/4 фіналу. У обох іграх Шахтар був краще, швидше, в цьому матчі ми намагалися все випробувати всі комбінації, які ми планували.

За рахунку 0:0 у нас було кілька моментів, які нам потрібно було використовувати, скасований 11-метровий, гра в більшості якийсь час. Але Шахтар показав себе з кращого боку. Варто визнати, що Шахтар заслужив цю перемогу.

Як мені здається, в ворота Шахтар повинен був бути пенальті. Ми повинні були відкривати рахунок в матчі! Що стосується Брукса, з його першою жовтою карткою я згоден, він дійсно порушив правила і заслуговував в тому моменті такого покарання. Але друга - спірний момент, там була гра у м'яч. Потрібно переглянути, звичайно, цей момент. Я відмовок не шукаю, Шахтар сьогодні показав себе кращого боку, продемонструвавши хороший футбол як в атаці, так і в обороні", - зазначив Гласнер.