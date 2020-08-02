Президент київського Динамо Ігор Суркіс готовий продати клуб, але не надходить реальних пропозицій про покупку.

Про це заявив сам власник клубу.

"Я стверджую, що ми в футбол прийшли в 1996 році, і з того часу не було жодної пропозиції про покупку клубу. Всі говорять, що треба продати. Я готовий. Але немає бажаючих.

Мої діти точно не хочуть, щоб я їм залишив це навантаження. Тому що мною керує тільки любов до футболу. Гроші для мене на десятому місці, головне - результат", - сказав Суркіс.