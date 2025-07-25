Довелося змінити плани: Лупашко – про трансфер Кінарейкіна у Вільярреал

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував трансфер голкіпера свого клубу Якова Кінарейкіна до іспанського Вільярреала, наголосивши, що цей перехід дещо сплутав його плани на сезон 2025/26.

Слова тренера наводить пресслужба "левів".

"Я планував, що Кінарейкін буде першим номером у новому сезоні. Довелося змінити плани, бо Яша вирішив перейти у Вільярреал. Було складно відмовитися від такого, і ми з ним зрозуміли один одного.



Такі випадки, як з Кінарейкіним та з Очеретьком мають бути прикладом та стимулом молодим гравцям приходити до нас", – розповів Лупашко.