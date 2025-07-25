Довелося змінити плани: Лупашко – про трансфер Кінарейкіна у Вільярреал
Владислав Лупашко
ФК Карпати
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував трансфер голкіпера свого клубу Якова Кінарейкіна до іспанського Вільярреала, наголосивши, що цей перехід дещо сплутав його плани на сезон 2025/26.
Слова тренера наводить пресслужба "левів".
"Я планував, що Кінарейкін буде першим номером у новому сезоні. Довелося змінити плани, бо Яша вирішив перейти у Вільярреал. Було складно відмовитися від такого, і ми з ним зрозуміли один одного.
Такі випадки, як з Кінарейкіним та з Очеретьком мають бути прикладом та стимулом молодим гравцям приходити до нас", – розповів Лупашко.
Нагадаємо, Кінарейкін перейшов у Вільярреал 21 липня. Трансферна вартість та термін дії контракту голкіпера наразі невідомі.