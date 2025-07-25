Не говоріть мені про нього: Сабо – розчарований грою лідера Шахтаря

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо оцінив гру півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова у матчі проти Бешикташа (4:2) у кваліфікації Ліги Європи.

Цитує тренера Blik.

"Прошу вас, не кажіть мені більше про Судакова! Я його взагалі не бачив. Про нього стільки пишуть журналісти, а по факту… Я не знаю, кому із закордонних команд він може сподобатися, щоб його купили", – заявив фахівець.

Водночас тренер похвалив бразильців "гірників", гра яких нагадала йому Шахтар часів Мірчі Луческу.

"Я отримував задоволення від гри бразильців. Чимось Шахтар мені навіть нагадав команду часів Луческу. Відзначу двох вінгерів – Кевіна й Аліссона. Вони неймовірно обробляють м’яч, навіть після високої подачі, і прокидають собі на хід. Наші гравці так не вміють, і нікуди від цього не дітися", – розповів Сабо.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.

Раніше підсумки матчу підбив форвард "орлів" Теммі Абрахам.