Кобін: Минаю необхідно сконцентруватися, аби потрапити в УПЛ

Минай очікують три важких матчі у Першій лізі.

Про це розповів тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Чим ближче до закінчення чемпіонату, тим градус у турнірі збільшується. Зараз всі матчі будуть такі важкі, на нервах. Потрібно нам терпіти і максимум викладатися на полі. І тоді все у нас буде добре".

Ближче до закінчення чемпіонату градус зростає, часу на відновлення у нас мало. Попереду три важкі матчі, переїзди. Треба максимум сконцентруватися аби потрапити до еліти", - розповів Кобін.