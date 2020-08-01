 Кобін: Минаю необхідно сконцентруватися, аби потрапити в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Минаю необхідно сконцентруватися, аби потрапити в УПЛ

Сьогодні 19:32 709 0
Василь Кобін прокоментував кінцівку сезону у Першій лізі
Кобін: Минаю необхідно сконцентруватися, аби потрапити в УПЛ
#Минай, #Кобін

Джерело - fcminaj.com.

Минай очікують три важких матчі у Першій лізі.

Про це розповів тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Чим ближче до закінчення чемпіонату, тим градус у турнірі збільшується. Зараз всі матчі будуть такі важкі, на нервах. Потрібно нам терпіти і максимум викладатися на полі. І тоді все у нас буде добре".

Ближче до закінчення чемпіонату градус зростає, часу на відновлення у нас мало. Попереду три важкі матчі, переїзди. Треба максимум сконцентруватися аби потрапити до еліти", - розповів Кобін.

Відзначимо, що Минай за три тури до завершення Першої ліги лідирує, однак поки не гарантував собі ТОП-3 і вихід в УПЛ.

Нагадаємо, Минай обіграв Гірник-Спорт.

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