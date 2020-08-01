Максимов: Я хотів ставити Ісенка на серію пенальті з Динамо

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов пояснив, чому не випустив 16-річного голкіпера на серію пенальті у фінальному матчі з Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Через деякий час думаєш: йолки-палки, що не так зробив. Може, так треба було або інакше. Спочатку думав, щоб не сильно програти, потім - дати боротьбу. А коли додатковий час, пенальті, шанс якийсь з'явився ... Динамо дало нам понюхати і прибило потім на пенальті. Якби програли в основний час - не так би переживав. А коли дійшло до пенальті, то хотілося виграти, звичайно. А Динамо взяло черговий, 12-й Кубок. Для нас це була б - і фінансова підмога, і настрій був би кращим.

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Ісенко? Я хотів його ставити. Степанюк за 10 хвилин говорить: "Тренер, я вже не можу. Якщо потрібно - я потерплю". Я дивлюся - він вже ледве ходить. Ми б удесятьох залишилися. А Динамо почало тиснути - момент за моментом. Потрібно було робити дві заміни відразу. Пропустили б - картав б себе. Різник теж непогано стояв. Засмучує, що ми забили сім поспіль пенальті і програли", - розповів Максимов.