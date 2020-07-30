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Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників

Сьогодні 13:53 304 0
Президент Динамо представив нового головного тренера
Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників
#Суркіс, #Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Мірчі Луческу розуміє, що потрібно відродити колишню славу Динамо.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Перед таким тренером, як Луческу, не потрібно ставити завдання. Він розуміє, що потрібно відродити колишню славу Динамо. Не завжди у нас це виходило відповідати своєму рівню. Працювали тренери, у яких при сприятливих умовах, не виходило. Бувало, що приходили тренери, коли ми посилювали одну-дві позиції, і команда грала, як це було за Сьоміна.

Переглянувши всю пресу за останні роки, я повинен сказати, що Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників. Так, говорив про ФФУ, коли там працював мій брат. Але Шахтар виграв 8 разів чемпіонат за той час. Упевнений, що він і зараз не буде мовчати. Особливо в ситуації, коли нас судять два арбітри у сезоні.

Луческу дуже добре вміє працювати з молоддю. Цей факт особисто в мене вселяє оптимізм", - сказав Суркіс.

Раніше, Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо.

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