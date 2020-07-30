Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо

Сьогодні, 30-го липня, відбувається офіційне представлення головного тренера ФК Динамо (Київ) Мірчі Луческу, на якому стала відома доля попереднього наставника киян Олексія Михайличенка.

"Михайличенко найкраще знає команду. Він набирав футболістів. Чому у нього не вийшло? Може не вистачило часу. Може ще щось було.

Михайличенко повернеться на посаду сопртивного директора клубу. Цю посаду ніхто не займав. Безсонов лише був виконувачем обов'ячків", - сказав Суркіс.