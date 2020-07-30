 Колесніков: Шахтар - це великий завод, а Луческу був лише начальником цеху | Футбол | Champion.com.ua
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Колесніков: Шахтар - це великий завод, а Луческу був лише начальником цеху

Сьогодні 07:23 1178 0
Віцепрезидент гірників прокоментував призначення Луческу у Динамо
Колесніков: Шахтар - це великий завод, а Луческу був лише начальником цеху
#Колесніков, #Динамо, #Луческу

Джерело - nv.ua.

Успіх Шахтаря полягає у президенті і селекційній службі, які його забезпечують.

Про це заявив віцепрезидент клубу Борис Колесніков.

"Уявіть собі, щоб було простіше. Шахтар - це великий завод, де головний тренер – це всього лише начальник цеху, можна так сказати. Успіх Шахтаря - у президенті і селекційній службі, ось вони забезпечують успіх. Звичайно, внесок Мірчі [в розвиток Шахтаря] є, але головне не це. Головне, що в Шахтарі є система, а система забезпечує результат.

Тепер про футбол. Шахтар грає за схемою 4–2–3–1. Насичений півзахист, два флангові захисники працюють по всьому флангу, вчасно повертаються. Але головне – два опорники і три атакуючі півзахисники. Саме президент і селекційна служба підібрали таких гравців, як Фернандіньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Вілліан. Якщо Динамо здатне побудувати систему і запросити футболістів такого рівня – у команди, безумовно, є шанс на успіх. А якщо ні - то ні.

Ті, хто грав в Шахтарі при Мірчі, – до цього дня грають в кращих клубах світу. Кого він перетягне з теперішнього Шахтаря? Тих, хто прийшов на зміну хлопцям, які пішли? Це неможливо в принципі. Нічого обговорювати. Я б назвав 15 чоловік, які стали в нагоді б Динамо, і почав би з Ліонеля Мессі. Якщо Динамо хоче успіху – воно повинно побудувати систему, такий же завод, як у Шахтаря. Побудує систему – буде успіх", - зазначив Колесніков.

Раніше, стало відомо, коли Динамо представить Луческу пресі.

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