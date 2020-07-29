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Шахтар побажав Луческу відданих друзів та близьких людей

Сьогодні 10:25 1237 0
Донецький клуб привітав румунського тренера із 75-річчям
Шахтар побажав Луческу відданих друзів та близьких людей
#Динамо, #Шахтар, #Луческу

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар привітав нинішнього головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу із 75-річчям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"29-го липня святкує 75-річчя колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу

ФК Шахтар вітає Мірчу Луческу з ювілеєм і зичить йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного щастя й добробуту! Нехай вас завжди оточують і підтримують віддані друзі та близькі люди. Нехай футбол завжди буде у вашому серці.

Румунський наставник очолював гірників від травня 2004-го до травня 2016 року. Протягом цього часу команда виграла 22 трофеї: Кубок УЄФА, 8 чемпіонств, 6 Кубків і 7 Суперкубків України", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, Луческу визначився із помічниками у Динамо.

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