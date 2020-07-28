Луческу визначився із помічниками у Динамо

Помічниками Луческу стануть ексгравці Динамо

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер Динамо Мірча Луческу сформував свій тренерський штаб.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

У нього увійдуть Еміл Карас, Огнєн Вукоєвич, Олег Гусєв і Михайло Михайлов.

Останнім учасником тренерського колективу стане неназваний італієць (ймовірно, Дієго Лонго, на якого раніше вказували ЗМІ).

Дієго Лонго працював асистентом Развана Луческу, сина Мірчі Луческу. Еміл Карас працював довгий час у штабі Дана Петреску.

Тренерський досвід Вукоєвича обмежується роботою у збірній Хорватії U-20. Гусєв входив в тренерський штаб молодіжної команди Динамо.

Тренер воротарів Михайлов продовжить роботу в Динамо, де також входив в тренерський штаб попереднього наставника Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом.