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Луческу визначився із помічниками у Динамо

Сьогодні 17:45 8456 2
Помічниками Луческу стануть ексгравці Динамо
Луческу визначився із помічниками у Динамо
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Новий головний тренер Динамо Мірча Луческу сформував свій тренерський штаб.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

У нього увійдуть Еміл Карас, Огнєн Вукоєвич, Олег Гусєв і Михайло Михайлов.

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Останнім учасником тренерського колективу стане неназваний італієць (ймовірно, Дієго Лонго, на якого раніше вказували ЗМІ).

Дієго Лонго працював асистентом Развана Луческу, сина Мірчі Луческу. Еміл Карас працював довгий час у штабі Дана Петреску.

Тренерський досвід Вукоєвича обмежується роботою у збірній Хорватії U-20. Гусєв входив в тренерський штаб молодіжної команди Динамо.

Тренер воротарів Михайлов продовжить роботу в Динамо, де також входив в тренерський штаб попереднього наставника Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом.

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