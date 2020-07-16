Колишній тренер Ворскли поскаржився до УАФ на невиплату зарплати

Сачко звернувся зі скаргою на свій колишній клуб

Колишній наставник полтавської Ворскли Василь Сачко, який тренував полтавську команду в 2013-2019 роках, звернувся до Української асоціації футболу зі скаргою на свій колишній клуб.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Колишній головний тренер Ворскли подав позов до Палати з вирішення спорів УАФ щодо невиконання перед ним контрактних зобов'язань. Йдеться про заборгованість із зарплати.

Під керівництвом Сачка Ворскла грала в Лізі Європи в сезонах 2015/2016 та 2016/2017. У 2018 році полтавці вибороли з 45-річним фахівцем бронзові медалі чемпіонату України. Посаду головного тренера команди Сачко покинув в березні 2019 року.

Нагадаємо, Ворсклу не влаштувала пропозиція Легії по голкіперу Різнику.