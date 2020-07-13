Ворсклу не влаштувала пропозиція Легії по голкіперу Різнику

Польська Легія проявляє інтерес до голкіпера Ворскли Дмитра Різника, але поки українці не відпускають гравця.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Польські скаути спостерігали за гравцем ще на юнацькому ЧС-2019, а зараз цей інтерес вилився в деяку конкретику.

Первісна сума, яку запропонувала Легія, Ворсклу не влаштувала. Полтавчани не хочуть віддавати воротаря за безцінь і планують у майбутньому на ньому заробити більше пристойну суму", - зазначив Циганик.