Ворсклу не влаштувала пропозиція Легії по голкіперу Різнику

Джерело - Чемпіон.
Польська Легія проявляє інтерес до голкіпера Ворскли Дмитра Різника, але поки українці не відпускають гравця.
Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.
"Польські скаути спостерігали за гравцем ще на юнацькому ЧС-2019, а зараз цей інтерес вилився в деяку конкретику.
Первісна сума, яку запропонувала Легія, Ворсклу не влаштувала. Полтавчани не хочуть віддавати воротаря за безцінь і планують у майбутньому на ньому заробити більше пристойну суму", - зазначив Циганик.
Відзначимо, що Тransfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 в 100 000 євро. Контракт Різника з Ворсклою розрахований до 30 червня 2022 року.
У поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 раз залишив свої ворота сухими.
Раніше, Дніпро-1 хоче придбати лідера Ворскли.