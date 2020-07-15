Четвертий тур КАПФ. Перша поразка Check Point, фантастичні битви в Вищій Лізі та багато дебютних перемог

Джерело - Чемпіон.

Чесно кажучи, вкрай важко описати все, що відбувалося у звітному турі КАПФ одним реченням. Тур дійсно був насичений на цікаві події, голи і, звичайно, скандали. Куди ж без них? В цьому матеріалі ми спробуємо пояснити, що до чого, тому влаштовуйтесь зручніше і слідкуйте за нашим ходом думок.

Субота

Check Point, який перед звітним туром мав в своєму активі три перемоги (одну в додатковий час, а дві інші, забиваючи по 10 голів у ворота своїх опонентів), поступився VPK-Fiteat. Мабуть, представлення цього колективу, яке ми зробили в Facebook, було "на вдачу", тому що на початку гри для новачка все складалося жахливо: три пропущених м’ячі (один з яких автогол від Ковальчука) вже за 9 хвилин. Здавалося, що команда Савушкіна знову заб’є 10 і не помітить опонента, але… наприкінці першого тайму почався ураган. Ураган голів від VPK-Fiteat, який за 10 хвилин забив 4 голи, а на гол Миколи Лазарєева, цей колектив відповів переможним пострілом Віталія Подгорського в середині третього тайму – 5:4. Тепер, аби вийти у Першу Лігу Check Point повинен переграти Griffin-2 і розраховувати, що VPK-Fiteat втратить очки з АіФ.ua

На черзі – вкрай результативна Вища Ліга. VIT та Сервіт забили на двох 8 голів, а переможця визначили лише в додатковий час. VIT реально міг розраховувати на перемогу, адже тричі виходив вперед – 2:0,3:2 і 4:3. Тим не менш, маючи таку, здавалося б, постійну перевагу у рахунку, цьому колективу іноді відверто щастило, адже Сервіт неодноразово перевіряв на міцність стійку воріт опонентів, та й був у "будівельників" ще один козир. Іван Глуцький показав, що на карантині часу дарма не втрачав, тому спочатку забив перший гол, потім зрівняв рахунок відмінним ударом під поперечку з центру поля, а в додатковий час хитро пробив в ближній кут і приніс перемогу своїй команді – 5:4.

Що сказав Глуцький після матчу: https://www.youtube.com/watch?v=vJlx9p7De3U

В наступному матчі Вищої Ліги свою першу перемогу в сезоні нарешті здобули "музиканти". В матчі проти Альтернативи інтрига трималася до останніх секунд гри, за що можемо сказати величне "ДЯКУЮ" обом командам. Якщо говорити про цю гру в скороченому форматі, то вона, на нашу суб’єктивну думку, трималася на трьох китах: Сидоренко, Директоренко, Сабатюк. Перший – провів просто космічний матч у складі "музикантів", вкотре підтвердивши статус легенди українського пляжного футболу. Другий – в свої майже 45 років оформив дубль, ставши найрезультативнішим гравцем матчу. Третій – харизма Сабатюка, здається, самотужки відбивала атаки суперника, але якщо говорити серйозно Денис зіграв просто відмінно. До 29-ї хвилини тримався рахунок 2:2, але після передачі все того ж Сидоренко, Крохмалюк видряпав м’яч біля чужих воріт і проштовхнув його в сітку – 3:2!

Рухаємося далі по матчах суботи і відзначаємо невтримного Анатолія Яцечко і першу перемогу Дачників в сезоні. Sensum поступився не стільки по грі, скільки по підготовці до звітного матчу. Ревізюк і компанія мали лише 2 заміни (гра розпочиналася о 12:30), що і вплинуло на підсумковий результат звітного матчу. Відверто кажучи, ми просто не очікували такої гри від Анатолія Яцечко (Більше відомий, як Анатолій Анатоліч). В одному з матчів сезону йому вдалося оформити дубль, але "адвокатам" він забив чотири! Цікаво, що усі три тайми завершилися на користь Дачників (3:2/2:1/4:1), а в період з 24-ї по 35-ту хвилини Яцечко відзначився одразу тричі! У підсумку 9:4 – впевнена і така бажана перша перемога підопічних Євгена Варениці, який приймав у цьому матчі найактивнішу участь!

Метробуд реабілітувався за поразку 3:4 в минулому турі, перемігши NC Beachsoccer – Євроформат з аналогічним рахунком. Тим не менш, "будівельники" зовсім не гарантували собі місце в Першій лізі, адже одразу у трьох команд по 9 очок: 2-Т, Метробуд і Domino’s Pizza. Більше того, "метробудівці" зіграють саме з 2-Т в останньому турі. Що стосується звітного матчу, то NC Beachsoccer – Євроформат цілком міг розраховувати на позитивний результат, якби не два нюанси. 1) – феноменальна гра Зубенка, який оформив дубль і довів кількість голів в сезоні до 11ти! 2) – провальний перший тайм, який закінчився з рахунком 2:0 на користь суперника. Як не намагався Новицький в середині третього тайму врятувати свою команду (оформив дубль за три хвилини), але в один м’яч NC Beachsoccer – Євроформат все ж таки програв. Тепер вище Другої ліги цей колектив вже не підніметься.

Молоді гравці АіФ.ua продовжили невтішну для себе тенденцію, програвши четвертий матч поспіль. Натомість їх опоненти з Lifecell нарешті здобули першу перемогу в сезоні. Але нехай вас не збиває з пантелику рахунок 10:5, адже все могло скластися інакше. По-перше, АіФ.ua дуже сильно провів перший тайм і початок другої половини зустрічі, адже деякий час тримався рахунок 3:2 на користь опонентів (гол Бережного з правого флангу у самісіньку дев’ятку воріт суперника – космос), а по-друге, кіпер Lifecell Владислав Кіяшко відбив пенальті, а також зробив ще декілька карколомних сейвів під час мінімальної переваги своєї команди. Потім, звичайно, розпочалося справжнє фіаско для АіФ.ua. Рубанець забив 4 рази за 13 хвилин (вкінці оформив пента-трик), хет-триком відзначився Нетяга, а ще два м’ячі на свій рахунок записав Заворотний… Шкода, адже все так непогано починалося.

В останньому матчі дня МФА, немов прочитавши наш анонс про те, що вони можуть грати на рівних з будь-яким опонентом, дали бій "монстрам" - 3:4. Більше того, Мирослав Арцев навіть відкрив рахунок на 6-й хвилині матчу, але з плином часу, з кожною наступною хвилиною перевага "монстрів" ставала все відчутнішою. Як наслідок, в період з 9-ї по 25-ти хвилини підопічні Ільдара Макаєва забили 4 рази (сам коуч, власне кажучи, рахунок зрівняв), але команда Андрія Сусло не здавалася і за чотири хвилини в кінці матчу скоротила відставання у рахунку до мінімуму… Тим не менш, головний перфоманс відбувся після матчу, коли команди підтримали гравця команди Budmoster Павла Корнійчука, який наразі лікується від тяжкої хвороби. Паша, ми з тобою. Все буде добре!

В неділю було не так спекотно за погодою, але неймовірно гаряче на футбольному полі.

Розпочалося все з того, що найкайфовіша команда відбору за версією автору цього матеріалу, VIT-2, здобула четверту перемогу поспіль, здолавши Kyiv United, який в попередніх трьох матчах забивав в середньому по 8 голів за гру. Тут взагалі купа цікавих нюансів. По-перше, не забив Шовкошитний, який до цього в складі "столичних" наколотив 8 голів. По-друге, одразу два тайми (перший і другий) закінчилися сумними 0:0. По-третє, цього разу героєм VIT-2 знову став Марійко, який забив переможний гол на останній хвилині матчу (після того, як Сягровський зрівняв рахунок після голу Хоруна) – 2:1.

Другий тур поспіль Максима Пухти не має на матчі Domino’s (шість голів в перших двох матчах), але підопічні Арановського вдруге поспіль здобувають впевнену перемогу, забиваючи сім голів за гру. Union-Dynamika програв четвертий матч поспіль, в яких пропустив 30 голів. Фактично результат гри був зрозумілий у перші 15 хвилин, які закінчилися на користь Domino’s з рахунком 3:0. Потім, буквально за хвилину, "динамічні" начебто повернулися у гру, завдяки голам Кузнецова і Магули але це був лише епізодичний вибух емоцій – 3:2. Протягом наступних семи хвилин підопічні Арановського забили ще двічі і вже не підпускали так близько своїх опонентів. У підсумку матч завершився перемогою "помаранчевих" з рахунком 7:4. Зазначимо, що просто в шаленій формі перебуває Дорохов, який другий тур поспіль відзначається хет-триком, що дозволило йому зрівнятися по кількості голів з Пухтою – по 6 результативних ударів.

Підопічні Антона Бутко Rezult посупилися лідеру групи 2-Т з рахунком 1:5, але перед останнім туром зберігають прекрасні шанси на місце в Другій лізі, випереджаючи NC Beachsoccer – Євроформат на два бали (5 – 3). Інше питання, що в останньому турі їх опоненти зіграють проти "динамічних", а от на Rezult очікує битва проти Domino’s. Що стосується подій, які відбувалися безпосередньо у цьому матчі, то хотілося б відзначити дисциплінований збір Rezult на матч – лише 4 гравці з усією заявки були відсутні. До того ж, цей колектив намагався максимально точно виконувати настанови свого тренера, змусивши 2-Т добряче понервувати, навіть не дивлячись на перевагу суперника у першому таймі з рахунком 3:1. Однак головною проблемою Rezult була реалізація власних моментів: гол Носовського – виключення з правил. В цьому суперник повністю переграв Rezult, а особливо відзначимо Степаненка, дубль якого в кінці першого тайму максимально наблизив 2-Т до перемоги.

АбіП і Viatec зіграли у, мабуть, найбільш рівному матчі вікенду: перший тайм – 1:1, другий – 1:1, третій – 2:2. Таким чином, все вирішувалося у додатковий час. Насправді все йшло до серії пенальті, але на останній хвилині відбулося два ключових епізоди. В першому був призначений пенальті у ворота АбіП за гру рукою у власному карному майданчику. До м’яча підійшов не польовий гравець, а легендарний голкіпер Петро Ясиновський, який впевнено реалізував стандарт. Однак майже одразу героєм АБіП міг стати Прилепа, який в основний час оформив дубль Руслан заробив право на стандарт неподалік від зони голкіпера, але з його ударом впорався Ясиновський, який вирвав перемогу для своєї команди – 5:4.

MAXteam, на наш суб’єктивний погляд, провів кращий перший тайм в сезоні. Чесно кажучи, було навіть сумно за цей колектив у грі проти підопічних Костянтина Корбута. Програючи 0:2 вже на 9-й хвилині матчу, ви встигли поховати надії MAXteam на позитивний результат, але хлопців немов підмінили. Спочатку Ткаченко забив "в роздягальню" - 1:2. Потім, на початок другого тайму MAXteam вийшов максимально зарядженим, а Перепелиця і Максимець забили по голу за хвилину, схиливши терези на свою користь. Здавалося, що Dynamika максимально розгубиться… Принаймні так ситуація виглядала перші декілька хвилин. Але потім хлопці увімкнули п’яту швидкість, забивши п’ять голів поспіль у другому таймі. Зробити камбек в такій ситуації було нереально, але найбільш сумно лише за те, що в кінці матчу MAXteam повністю зупинився, а суперник буквально розстрілював їх голкіпера з будь-якою дистанції – 11:3.

Гра між Unreal-Atrix і Griffin-2 перетворилася на особисту дуель Олексія Іллічова і Олександра Рафаловського у кількості забитих голів. У підсумку обидва футболісти забили по три голи, але головне зав’язка, яка відбувалася у звітному протистоянні. "Нереальні" чотири рази (!!!) виходили вперед, але Griffin-2 чотири рази відігравався. І коли все йшло до "четвертого" тайму, своє слово сказав дует Реуцький – Пантелейчук. В’ячеслав зробив відмінну передачу з лівого флангу на дальню стійку, а Віктор буквально заніс м’яч у порожні ворота – 4:5. "Нереальні", чесне слово, не заслуговували на поразку, але в пляжному футболі не буває нічийного результату..

Останній матч вікенду подарував одразу 15 забитих голів. BSC Aramis і ЧШ-Академіка підходили до очного протистояння без дискваліфікованих своїх моральних лідерів: перші – без Балаша і Шандора Шимонів, другі – без Олександра Шуфрича (тим не менш, старший Шимон і Шуфрич підтримували свої команди біля поля). Скажемо відверто: побачивши з яким бажанням і натхненням грає Віталій Малімон, як він веде свою команду за собою, здалося, що проблем у ЧША не буде. Власне кажучи, такі думки відображалися і на табло, адже перед початком третього тайму ЧША вигравав 6:4, а BSC Aramis втратив через червону картку одного з своїх лідерів – Олександра Костенка. Але в третьому таймі підопічних Войтка, як підмінили. Про що вони говорили у перерві, як налаштовувалися на заключні 12 хвилин – відомо тільки їм, але вийшовши на третій тайм вони реалізували буквально кожний свій момент, вигравши фінальний тайм – 6:1. Гавриш, Бровко і Хмельовський оформили дубль, але головним героєм BSC Aramis став Дмитро Каба, який забив тричі і був справжнім капітаном на футбольному полі – 10:5!